Kohle-Gegner besetzen einen Bagger des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain in der Nähe von Leipzig. Foto: dpa/Vereinigt gegen Schleenhain

»Wir werden so lange weitermachen, bis alle Bagger stillstehen!« Mit dieser Losung besetzte eine Gruppe von acht Aktivist*innen am Dienstagmorgen einen Bagger im Tagebau »Vereinigtes Schleenhain«. Nach einigen Stunden räumte die Polizei das Gelände. Das Klimacamp steht in diesem Jahr unter dem Motto »Zelte aufschlagen - friedlich tagen«. Am Samstag hatte das Camp mit einem Dorffest begonnen, enden wird es mit einer Tanzdemo. Anwohner*innen schauten bereits zu Kaffee und Kuchen vorbei.

Der Ort südlich von Leipzig ist nicht zufällig gewählt für das diesjährige Klimacamp, das noch bis Sonntag dauert: Vor acht Jahren haben in Pödelwitz noch 140 Menschen gelebt, mittlerweile sind es 28. Der Mitteldeutsche Braunkohlekonzern Mibrag hat den Einwohner*innen einen ansehnlichen Schadenersatz für den Verkauf ihrer Häuser geboten. Viele sind dem Angebot gefolgt. Jens Hausner ist einer der wenigen, die dageblieben sind. »Wir leben in einer mate...