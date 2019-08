Berlin. Die Äußerungen von Clemens Tönnies Ende vergangener Woche auf dem Tag des Handwerks in Paderborn hatten es in sich. Statt wegen des Klimawandels neue Abgaben einzuführen, solle man Kraftwerke in Afrika finanzieren, hatte er gesagt. Dann würden «die Afrikaner» keine Bäume mehr fällen und, weil es dann heller sei, nicht mehr so viele Kinder «produzieren». Darauf hagelte es Kritik, nicht zuletzt von Fußballern und Exfußballern. Tönnies ist Aufsichtsratschef des Bundesligavereins Schalke 04.

Doch nun nehmen ihn Sportfunktionäre und Politiker in Schutz. So äußerte Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel, Tönnies zum Rassisten zu machen, sei «absoluter Quatsch». Die Vorwürfe würden «die wirklichen Rassisten» «verniedlichen». FDP-Vize Wolfgang...