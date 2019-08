Chemnitz. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt sich für das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen optimistisch. »Am Ende des Wahltages könnte das Ergebnis besser ausfallen, als manche vorhergesagt haben«, sagte der Vizekanzler am Dienstag in Chemnitz bei einem Wahlkampftermin mit dem sächsischen SPD-Spitzenkandidaten Martin Dulig. Dieser stehe für die sächsische SPD und habe es geschafft, die Ergebnisse in einer schwierigen Zeit zu stabilisieren, so Scholz. Jüngste Umfragen sehen die SPD im Freistaat, wo am 1. September ein neues Landesparlament gewählt wird, bei einem einstelligen Ergebnis. Dulig selbst, zugleich Wirtschaftsminister, schneidet in Umfragen deutli...

