Alles richtig gemacht hat ein Vater aus Würzburg. Einerseits. Sein Sohn, erst fünf Jahre alt, rief kürzlich die Polizei an, um jemanden zu melden, der über eine rote Ampel gefahren ist. Mit dem Auto, und gleich zweimal hintereinander. Jetzt kommt das Andererseits: Dieser jemand war genau jener Vater. Die Geschichte geht aber noch weiter: Der Sohn rief also den Notruf an, legte wieder auf. Die Polizei rief zurück, der Vater meldete sich und entschuldigte sich für die Nutzung des Notrufs, gab das Handy dann an den Sohn weiter. Der zeigte seinen Vater an. »Nach gutem Zureden des Beamten bestand der Junge aber nicht mehr darauf, dass die Polizei einen Streifenwagen schicken sollte.« Nun bleiben zwei Fragen offen: Saß der Vater im Auto, als er ans Handy ging, und beging deshalb eine Ordnungswidrigkeit? Und welchen Vergehens hat sich der Polizist schuldig gemacht, weil er einem Bürger die Anzeige einer Verkehrswidrigkeit ausgeredet hat? jot