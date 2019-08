Gegenwartsfilme aus Russland zu sehen, ist per se interessant, weil sich dem häufig verzerrten Bild, das in den hiesigen Medien von dem Land existiert, ein authentischer Einblick in russische Lebenswelten entgegensetzen lässt. Was ja nicht heißt, dass diese Filme ein homogenes Abbild der gesellschaftlichen Zustände liefern, aber es ist doch stets wohltuend, angesichts der vielen vorherrschenden Russland-Stereotypen eine Binnensicht aus dem Land selbst zu bekommen. Was im konkreten Fall allerdings lediglich zu der Erkenntnis führt, dass viele Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens längst globalisiert sind und sich europaweit ähneln, wenn nicht sogar weltweit. So gesehen könnten die Jugendlichen aus dem Spielfilm »Kislota« genauso gut in Paris, Rom oder Erkner leben und hätten doch dieselben Probleme. Hier wie dort wird häufig so etwas wie eine Wohlstandsverwahrlosung unter jungen Leuten konstatiert, die sich in emotionaler Kälte...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.