Pappbecher, alte Fernseher, sogar ganze Möbelstücke stehen auf den Gehwegen. Nach Ansicht von Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sollte die illegale Müllentsorgung in Zukunft deutlich teurer werden. Das Neuköllner Ordnungsamt wurde deshalb bereits um elf neue Stellen aufgestockt, erklärte er am Mittwoch im RBB-Inforadio. Die Mitarbeiter seien neuerdings bis Mitternacht im Einsatz, was die Arbeit erleichtere. A...

