Katina Schubert sieht den Umbau des Märkischen Zentrums nüchtern. Der Bedarf bestehe, und das neue Konzept erlaube es, mehr Besucher*innen aus der Umgebung ins Viertel zu holen. »Trotz der gesteigerten Attraktivität muss die Durchmischung unter den Anwohner*innen erhalten bleiben«, sagte die Parteivorsitzende. »Da sehe ich auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft mit ihrer Steuerungsfunktion in der Verantwortung.«

Trotz der vielen Verbesserungen im Vergleich zum bestehenden Zentrum gab es beim Rundgang auch kritische Stimmen. So warnte ein älterer Herr: »Die Kaufkraft der Leute im Viertel ist mit der Zeit stark gesunken, die günstigen Läden sind hier sehr wichtig!« Walle entgegnete, auch weiterhin seien günstige Läden vertreten, man brauche aber einen Mix des Angebots. »Zur Wahrheit gehört auch: Mit billig und günstig allein kann man nicht schön bauen.«

Damit das neue Projekt ein Erfolg für das Viertel werde, habe die Betreibergesellschaft frühzeitig mit der angrenzenden Kirche, Schule, Bürger*innen, Parteien und Vereinen gesprochen, so Walle. So soll es möglich sein, Räumlichkeiten des MZ für Veranstaltungen zu nutzen, zum Beispiel für Filmvorführungen.

Nach Schätzungen der Investoren sollen durch die Neugestaltung rund 750 neue Arbeitsplätze im Herzen des Viertels geschaffen werden. Dazu kommen 330 neue Wohnungen. »Das sind keine Eigentums-, aber auch keine Sozialwohnungen. Der Preis wird etwa zwischen 8,50 und 11 Euro pro Quadratmeter liegen«, so Walle. Komplettiert wird das Angebot mit 130 Kita-Plätzen sowie betreutem Wohnen. Für all das soll die bisherige Fläche von 55 000 Quadratmetern um weitere 7000 erweitert werden.

Der Anspruch bei der Neugestaltung des Einkaufszentrums ist groß: »Wir wollen das modernste Dienstleistungs- und Einzelhandelszentrum Berlins schaffen«, so Ted Walle von der Betreibergesellschaft. 2015 hatte der Investor Kintyre das Einkaufszentrum erworben, ab 2019 sollen mehr als 100 Millionen Euro investiert werden.

Auch deswegen wird das MZ bis einschließlich 2022 umgebaut. Schubert lud am Mittwochabend zum gemeinsamen Rundgang, um den Besucher*innen die Pläne des Zentrumsbetreibers vorstellen zu lassen.

