Spätsommer ist Wespenzeit. Sie kommen zum Frühstück und wollen mitessen.

Ich habe dieses Jahr erst eine gesehen, allerdings haben wir auch keinen Balkon.

Ich schon, auf dem Campingplatz. Noch nicht so viele, aber sie sind schon da!

Wir haben schon Jahre gehabt mit deutlich mehr Wespen, scheint mir. Es kann natürlich sein, dass es den Wespen in einigen Teilen Deutschlands den Frühling verregnet hat.

Warum merkt man sie erst ab August?

Bei den hiesigen Wespen sterben die Völker im Winter. Eine neue Königin braucht eine Weile, bis sie einen neuen Staat in die Welt gesetzt hat. Und am Ende des Sommers sind die Wespenvölker am größten. Ausgerechnet dann, wenn viele Menschen draußen essen. Da gibt’s halt eher Konflikte...