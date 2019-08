Gefängniskomplex Silivri bei Istanbul: Es hieß, hier seien mehr Intellektuelle versammelt als sonst wo in der Türkei. Foto: Foto: imago images/Le Pictorium

Er wollte den Sommerurlaub mit seiner Familie in der Türkei verbringen. Wie jetzt bekannt wurde, ist der aus Hessen stammende 36-jährige Osman B. bereits vor rund zwei Wochen bei der Einreise festgenommen worden. Er war am 28. Juli mit dem Flugzeug im westtürkischen Badeort Antalya gelandet, wo man ihn noch am Flughafen verhaftete. Vorgeworfen wird Osman B. wie so vielen vor ihm Terrorpropaganda. Er soll auf verschiedenen Social-Media-Profilen Inhalte geteilt haben, die die türkischen Behörden als Propaganda für die kurdische Arbeiterpartei (PKK) ansehen. Dazu zählen etwa Bilder des inhaftierten Anführers der PKK Abdullah Öcalan. Die PKK bzw. ihre Unterstützung ist sowohl in der Türkei als auch in Deutschland verboten. Da Osman B. in Deutschland lebe und keinen Wohnsitz in der Türkei habe, ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für ihn an. Es bestehe Fluchtgefahr.

Berthold Fresenius, der deutsche Anwalt von Osman B., konnte sei...