Aus der Jugendzeit von Charles M. Huber ist nur wenig geblieben. Im Haus des Schauspielers aus der Krimiserie »Der Alte« hängt noch ein Foto des Boxers Muhammad Ali. Das verriet Huber in einem Fernsehinterview. Er kämpfte einst selbst im Ring und das M. in seinem Künstlernamen steht für Muhamed. Huber war durch linke Idole in den 60er und 70er Jahren geprägt. Er begeisterte sich neben Ali auch für die Hippiebewegung und für den Musiker Jimi Hendrix.

Später folgte die konservative Wende im Leben des Sohnes einer Deutschen und eines Senegalesen. Er trat der CDU bei, saß für diese bis 2017 im Bundestag, wehrte sich dort gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare und beschwor die »klassische Familie«.

Nun hat Huber seine Partei verlassen. Grund hierfür ist ausgerechnet Diskriminierung. Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke (CDU), wollte auf Basis der rassistischen Aussagen des Schalke-Bosses und Fleischmoguls Clemens Tönnies eine »ehrliche Debatte« führen. Tönnies hatte den Bau von Kraftwerken in Afrika angeregt. »Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren«, sagte er. Nooke behauptete nun, Tönnies habe Probleme wie »das Verschwinden des Regenwalds und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent« angesprochen.

Huber sah darin eine Relativierung der Aussagen von Tönnies. Nooke habe seine Position als Afrikabeauftragter zudem häufig benutzt, um Afrika, seine Bewohner, ihre Diaspora und Menschen afrikanischer Abstammung »in vereinfachter Art und Weise demütigend darzustellen«, konstatierte Huber.

Zumindest entfernt erinnert diese Kritik des 62-Jährigen, der vor einem Jahr nach Senegal ausgewandert ist, an das politische Engagement Muhammad Alis. Allerdings hat sich Huber nicht immer konsequent für Menschen aus Afrika eingesetzt. Als im Bundestag über die Aushöhlung des Asylrechts abgestimmt wurde, konnte sich die Union stets auf ihn verlassen.