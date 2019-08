Die von Louis de Funès dargestellten Typen waren oft unausstehlich, aber nicht unsympathisch. Foto: Alamy Stock Photo/United Archives

In der eleganten Küstenstadt Saint-Raphaël an der Côte d’Azur wurde am 29. Juli, dem 105. Geburtstag des populären Schauspielers Louis de Funès, ein Museum für ihn eröffnet. Warum ausgerechnet Saint-Raphaël? »Wir waren die einzigen, die auf das Angebot der Familie, für ein solches Projekt ihr Archiv bereitzustellen, sofort positiv reagiert haben«, erklärte Bürgermeister Frédéric Masquelier. »Wir liegen auf halber Strecke zwischen der Filmfestival-Stadt Cannes und Saint-Tropez, das durch die Gendarmen-Filme von Louis de Funès weltberühmt geworden ist.« Außerdem wurden einige Szenen von Filmen wie ›Le Corniaud‹ (Scharfe Sachen für Monsieur) oder ›Le Gendarme et les Gendarmettes‹ (Louis und seine verrückten Politessen) in Saint-Raphaël gedreht. »Wir haben eine doppelte Ambition«, sagt der Bürgermeister. »Wir wollen dazu beitragen, die Persönlichkeit von Louis de Funès, seinen Werdegang und sein Werk bekannt zu machen, und mit diesem Museu...