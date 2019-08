Gerhard Merkels Biografie zu folgen ist aufregend. Der Mann war in führenden Leitungspositionen an der Entwicklung der Computertechnik und Mikroelektronik der DDR bis zu deren Ende beteiligt, hat das kleine Land ins Zeitalter der Digitalisierung geführt, war Entwicklungschef im VEB Kombinat Robotron. Die Akademie der Wissenschaften, deren Korrespondierendes Mitglied er war, wurde abgewickelt, das Berliner Akademie-Institut für Informatik und Rechentechnik, das er geleitet hat, aufgelöst. Damit war ihm alle gestaltende Verantwortung entzogen.

Er ließ sich, der nach dem Ende der DDR noch längere Zeit ein gefragter Mann der Konzerne blieb, in dem kleinen Ort Malter nahe Dresden ein Haus bauen. Von dort hat er einen schönen Blick auf die Talsperre und genießt es. 1929 in Chemnitz geboren, wird Merkel am 12. August 90 Jahre alt.

Wie entwickelt sich ein Mensch zu dem, was er nach einem langen, konfliktreichen Arbeitsleben geworden ...