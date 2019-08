Ungeachtet einer neuen Propagandawelle, die Atomkraft als Heilsbringer gegen die Klimakrise anpreist, stagniert der Ausbau der Kernenergie weltweit. Die einschlägigen Quellen nennen zwar im Detail unterschiedliche Zahlen. Sie stimmen jedoch darin überein, dass der Höhepunkt der Atomkraftnutzung erreicht oder gar überschritten ist.

Der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zufolge sind weltweit derzeit 451 AKW in Betrieb. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert: 2016 und 2017 waren jeweils 448 Atomreaktoren am Netz, 2018 waren es 454. Die IAEO, muss man wissen, hat sich der Förderung und dem Ausbau der »friedlichen« Nutzung der Atomenergie als »Beitrag zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand« verschrieben. Gleichzeitig soll die Organisation die militärische Nutzung dieser Technologie durch Überwachungsmaßnahmen verhindern.

Die aktuell 451 Atomkraftwerke verfügen laut IAEO über eine installierte elektrische Gesa...