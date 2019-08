Wetter. Sie braucht ein wenig mehr Ruhe als früher, doch am Samstag war ausnahmsweise viel los bei Mathilde Mange: Mit Kuchen, Blumen und Gästen feierte sie ihren 113. Geburtstag in einer Seniorenresidenz in Wetter an der Ruhr. Ob die Seniorin die älteste Frau in Deutschland ist, blieb unklar. Bei den statistischen Ämtern gibt es keine gesicherten Daten über die ältesten Bürger bundesweit.

»Es geht mir gut. Und heute kann ich richtig fröhlich sein«, s...