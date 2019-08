Neue Verteidigungsministerin will das angepeilte Zwei-Prozent-Ziel der NATO nicht aufgeben

Ohne Verbote und Einschränkungen soll es gehen , die Schwarze Null soll stehen, Optimismus herrschen und Innovationen sollen richten, was bisher versäumt wurde. Derlei klingt nur leider nach der altvertrauten politischen Finte: groß was ankündigen, ein bisschen Industriepolitik unterbringen, auf Freiwilligkeit setzen und dann abwarten. Angesichts der Herausforderungen läuft das auf Nichtstun hinaus.

So sehr sich Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Julia Klöckner auch bemühen, ihr Agieren pathetisch aufzuladen - das bisher Gesagte lässt nicht den Schluss zu, dass am Ende tatsächlich das für die Umwelt Notwendige herauskommt und nicht nur das Nötigste, damit es für einen blassgrünen Partei-Anstrich reicht.

