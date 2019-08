Sam* hat ein Jahr lang für Deliveroo in Berlin gearbeitet. Ihn hat die Rückzugsankündigung des Essenslieferdiensts am Montag auf dem kalten Fuß erwischt. Am Freitag will das Unternehmen das Deutschlandgeschäft einstellen, dann will es sich auf ausländische Märkte fokussieren. Insgesamt werden mehr als 1000 Fahrer und Fahrerinnen in Deutschland davon betroffen sein.