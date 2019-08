Tausende Fans verfolgen regelmäßig live die Wettkämpfe ihrer eSport-Idole. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Man stelle sich Folgendes vor: In Wimbledon erwirbt der gemeine Zuschauer des legendären Grand-Slam-Turniers einen Tennisschläger, vielleicht noch ein paar Bälle - und am Ende wandern 25 Prozent des Kauferlöses ins offizielle Preisgeld. So ähnlich kam der größte eSport-Jackpot der Geschichte zusammen. Durch Crowdfunding. »The International«, die Weltmeisterschaft im Fantasy-Videospiel Dota 2 wird ab diesem Donnerstag in Shanghai ausgetragen, und es geht um nicht weniger als 32 Millionen US-Dollar.

Möglich ist dieser einmalige Betrag, weil die Fans und Zuschauer dem Spiel verbunden sind. Sie spielen es zumeist selbst daheim, viele schon seit die erste Version von Defense of the Ancients (DotA) im Jahr 2003 herausgekommen ist. »Es ist die Tradition, das Spiel ist eines der ältesten im eSport«, sagt Experte Konni Winkler. Rivalitäten seien entstanden, zudem sei das Spiel komplex. »Im Vergleich zu League of Legends ist Dota noch einma...