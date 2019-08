Kanadas Premier Justin Trudeau wurde vom Ethikrat gerügt. Foto: dpa Paul/Chiasson/The Canadian Press/AP

Finanziell wird ihn die Strafe nicht schmerzen: Lumpige 300 Euro muss Kanadas Premierminister mit dem berühmten Namen berappen: Justin Trudeau, dessen Vater Pierre in gleicher Funktion von 1968 bis 1984 mit kurzer Unterbrechung tätig war. Härter trifft Justin Trudeau der Imageschaden gut zwei Monate vor der Parlamentswahl. Eine Rüge von der Ethikkommission des Parlaments ist kein Pappenstiel. Das Gremium warf dem Premierminister am Mittwoch vor, in der Affäre um den Baukonzern SNC-Lavalin Einfluss auf die Ermittlungen genommen zu haben. Trudeau und seine Vertrauten hätten auf unzulässige Weise Druck auf die damalige Just...