Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu dem Zeitungsbericht. Die dänische Botschaft in Washington war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der US-Präsident für Grundstücke im Ausland interessiert. In der Vergangenheit hatte er unter anderem geäußert, die »tollen Strände« von Nordkorea wären ein idealer Standort für Ferienwohnungen. AFP

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seinen alten Job als Immobilienunternehmer offenbar nicht vergessen - und will einem Zeitungsbericht zufolge Grönland für die USA kaufen. Trump habe Berater gefragt, ob ein Ankauf der größten Insel der Welt durch die Vereinigten Staaten möglich sei, berichtete das »Wall Street Journal« am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Kreise.

So sieht es vor der größten Insel der Welt aus, Grönland.

