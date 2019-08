Franziska Fischer arbeitet als Souffleuse am Theater an der Parkaue, dem Jungen Staatstheater Berlin. In den Proben ist sie streng, damit während der Vorstellungen alles klappt. Falls es doch mal zu einem Texthänger kommt, hilft sie weiter. Anfangs war es für die 61-jährige Chansonsängerin und Schauspielerin ungewohnt, nicht selbst auf der Bühne zu stehen. Heute fühlt sie sich wohl mit ihrer Position.

Foto: Inga Dreyer