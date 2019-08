Zwangsräumung des Stadteilladens Friedel 54 am 29. Juni 2017 Foto: nd/Ulli Winkler

»Lebensgefährlicher Anschlagsversuch auf Polizisten bei Räumung friedel54«, »Mordversuch in Berlin: Besetzer setzen Türknauf vor Hausräumung durch die Polizei unter Strom Friedel54«: So und ähnlich twitterten Hauptstadtmedien, als vor zwei Jahren die Berliner Polizei anlässlich der Zwangsräumung des bekannten linken Zentrums Friedel 54 die Meldung verbreitete, ausführende Beamt*innen hätten einen unter Strom gesetzten Türknauf festgestellt. Sie würden so bei ihrer Arbeit konkreter Lebensgefahr ausgesetzt.

Auch wenn sich diese Nachricht sehr schnell als Falschmeldung herausstellte: Weil der Tweet die Zwangsräumung selbst und die nachfolgende Debatte massiv beeinflusst hat, klagen zwei Kollektivist*innen auf Löschung und Rechtswidrigkeit der Meldung. »Die Art und Weise, wie sich Polizeimeldungen verbreiten«, sagt Anna Gilsbach, die anwaltliche Vertretung, habe eine neue Qualität: »Bevor die Polizei soziale Medien genutzt hat, haben ...