Abb.: avant-verlag

Der Titel des neuen Comicbands von Liv Strömquist, der tatsächlich eine Zusammenstellung früher Arbeiten ist, verweist auf die widersprüchliche Rolle, die Frauen in Liebesbeziehungen innehaben: »I’m every woman«. So hieß 1978 auch ein Charterfolg der Soul- und Popsängerin Chaka Khan, zu dem es ein Musikvideo gibt, in dem die Sängerin in unterschiedlichen Looks zu sehen ist; dem von ihr begehrten Du verspricht Chaka Khan, alles zu tun und zu sein, was dieses Du sich wünscht.

In den Comic-Kurzgeschichten von Liv Strömquist dreht sich alles rund um die Liebesbeziehungen der porträtierten Frauen. Auch Priscilla Presley, Jenny Marx, Nadja Allilujewa Stalina und Yoko Ono - bei allen Vieren handelt es sich um Ehefrauen berühmter Männer - sind jeweils mit einer eigenen Geschichte vertreten. Jenen Frauen, die in der Öffentlichkeit meist jeweils nur als die »Frau von« Herrn So-und-so registriert werden, wenn sie denn überhaupt wahrgenommen ...