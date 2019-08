Matteo Salvini Foto: AFP/Alberto Pizzoli

Der 18. Tag der Odyssee von ursprünglich 147 Flüchtlingen an Bord der unter spanischer Flagge fahrenden »Open Arms« sollte die Entscheidung bringen. Bereits 40 Menschen sind aufgrund ihrer desolaten Lage sowie dem Umstand, dass es sich um Minderjährige handelte, von Bord gebracht worden. Beamte der Staatsanwaltschaft von Agrigento - zuständig auch für Lampedusa, in dessen Hafen sich die »Open Arms« derzeit befindet - sowie Mediziner des örtlichen Gesundheitswesens haben sich von den »unerträglichen Zuständen, unter denen die Menschen auf dem Schiff leben«, überzeugt. Im Verlauf des Sonntags rechnete man auch mit dem Anlanden der verbliebenen 107 aus Eritrea und dem Sudan stammenden Flüchtlingen. Viele von ihnen benötigen dringend medizinische Hilfe, die Ärzte konstatierten schlecht behandelte und verheilte Schusswunden, andere berichteten von Folterungen, die sie in den Flüchtlingscamps in Libyen erdulden mussten. Die psychische Anspan...