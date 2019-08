Foto: Beelitz. Ein Gewitter hat am Sonntagabend über Teilen Brandenburgs gewütet und besonders im Raum Beelitz erhebliche Schäden hinterlassen. In Klaistow (Potsdam-Mittelmark) deckte der Sturm zahlreiche Hausdächer ab. Ein Carport sei eingestürzt und Bäume wurden entwurzelt, erklärte die Feuerwehr. Laut Polizei blockierten abgebrochene Äste die Landstraße bei Klaistow. Im Nachbarort Kanin wurden einzelne Ziegel eines Kirchendachs abgetragen. Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen. Verletzte hat es den Angaben zufolge nicht gegeben. Ob es sich in Klaistow um einen Tornado gehandelt hat, konnte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen zunächst nicht sagen. Es habe starken Wind mit heftigen Fallböen gegeben, die 120 Kilometer pro Stunde und mehr erreichen könnten, erklärte Meteorologin Jacqueline Kern. Später hieß es, dass es sich um eine Windhose gehandelt habe. dpa/nd Foto: dpa/Julian Stähle