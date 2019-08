Die Textilfabrik »Rotes Banner« in Sankt Petersburg vom deutschen Architekten Erich Mendelsohn, 2014 Foto: Jean Molitor

Herr Molitor, Sie fotografieren vor allem Bauhaus-Gebäude - warum Bauhaus?

Hier sollte ich vorweg erklären, ich fotografiere Gebäude der sogenannten klassischen Moderne in ihrer weltweiten Ausprägung. Das Bauhaus sehe ich nicht als den Erfinder der Moderne. Eine Architekturklasse gab es erst 1927 unter dem zweiten Direktor, dem Schweizer Architekten Hannes Meyer. Dennoch sehe ich das Bauhaus als eine Säule der Moderne und fühle mich sowohl von der Ästhetik der Neuen Sachlichkeit als auch von den Inhalten angesprochen. Die einstigen Ideen und neuen Ansätze sehe ich sehr zeitaktuell.

Wann haben Sie mit der Bauhaus-Serie angefangen? Und wo?

Zufällig habe ich genau vor zehn Jahren mit dem Projekt »bau1haus« begonnen und vom Abriss bedrohte Gebäude in europäischer Ausstrahlung in Bujumbura im Herzen Afrikas fotografiert. Ich war erstaunt, in Burundi, einem der kleinsten Staaten Afrikas, solche Bauten zu finden, und habe mich ...