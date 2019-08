Alexander Megos holte auch WM-Silber in Japan. Foto: imago images/Eibner

Hachioji. Der deutsche Kletterer Alexander Megos erfüllt sich den Traum von Olympia. Der 26-jährige Erlanger zog am Montag bei den Weltmeisterschaften in Japan als bester Athlet in das Finale des Kombinationswettbewerbs ein und sicherte sich damit ein Ticket für die Spiele in Tokio 2020. In der Qualifikation hatte er in Hachioji die stärkste Leistung im Lead, dem klassischen Seilklettern, erreicht. Überraschend brachte er es auch beim Bouldern, dem Klettern ohne Sicherung in Absprunghöhe, an die Spitze aller Athleten. In der dritten Kombinationsdisziplin, dem Speedklettern, belegte Megos Platz 17.

»Das ist wirklich krass, wirklich abgefahren. Ganz ehrlich: Mit diesem Ergebnis hätte ich selbst am allerwenigsten gerechnet, insbesondere beim Bouldern heute früh«, sagte Megos direkt nach dem Wettk...