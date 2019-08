Mit dem Ostbot alles Wichtige rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auf das Smartphone erhalten . Als Abonnent*in erhalten Sie immer eine Mitteilung per Whatsapp, wenn es Neuigkeiten zu den Wahlen gibt.

Die Studie wurde dem Bericht zufolge vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung erstellt. Zwischen dem 23. April und dem 12. Juni wurden dafür mehr als 7.800 Haushaltsvorstände durch das Meinungsforschungsinstitut forsa befragt. epd/nd

Die Mehrheit der Deutschen äußert sich der Studie zufolge besorgt über die Zukunft des Verkehrs. Mehr als 80 Prozent befürchten, dass Pendeln immer mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Knapp 80 Prozent fürchten, dass die Luftverschmutzung in Städten durch den Autoverkehr deutlich schlimmer wird.

Autofreie Innenstädte oder einen Zulassungsstopp für Verbrennungsmotoren ab 2035 finden hingegen offenbar keine Mehrheit. Zwar sind rund die Hälfte der Befragten dafür, dass Fahrzeuge, die Schadstoffgrenzwerte überschreiten, ein Fahrverbot erhalten, wie die Funke-Zeitungen berichten. Für eine höhere Besteuerung von Dieselautos sprechen sich demnach jedoch nur 36 Prozent aus. Ein generelles Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 befürworten nur 28 Prozent. Höhere Parkgebühren in Innenstädten erhalten lediglich von 21 Prozent der Befragten Zustimmung.

