An diesem Sonntag treten zehn Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl in der von Georgien abtrünnigen Republik Abchasien an. Es gibt weder Umfragen noch klare Favoriten. Seit fünf Jahren regiert Raul Chadschimba das Land am Schwarzen Meer. Korruption, eine hohe Kriminalität und der niedrige Lebensstandard sind wichtige Probleme. Ein Großteil der Bevölkerung lebt vom Tourismus sowie in der Landwirtschaft.

Parallel zu Chadschimbas Amtsantritt eskalierte der Ukraine-Konflikt und auch die Wirtschaftskrise in Russland verschärfte sich. Darunter leidet auch Abchasien, dessen Staatshaushalt zu etwa zwei Dritteln von russischen Zuschüssen gedeckt wird. Die Bereitschaft in Moskau, mit Finanzspritzen das Kaukasusland zu unterstützen, sank. Als eine Folge dieser komplizierten Gemengelage stieg der Handel Abchasiens mit der EU - allen voran Bulgarien und Griechenland - an. Zudem nutzen russische Unternehmer die Republik am Schwarzen Meer zur Umgeh...