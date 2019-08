Unter den zum neuen Schuljahr in Brandenburg eingestellten Lehrern befinden sich laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) viel mehr Seiteneinsteiger, als das Bildungsministerium sagt. Von einem Drittel hatte Bildungsministerium Britta Ernst (SPD) gesprochen.

Der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs rechnet anders. Tatsächlich gebe es 1980 neue Lehrer, und 900 von ihnen seien Seiteneinsteiger, also fast jeder Zweite, sagte Fuchs am Donnerstag. Die Abweichung seiner Zahlen von denen der Ministerin kommt zustande, weil die GEW anders mit den bekannten Daten umgeht. So sieht sie die 633 Lehrer, deren befristete Arbeitsverträge entfristet wurden, nicht als zusätzliche Pädagogen. Sie zählt andererseits Lehrer als Seiteneinsteiger, wenn sie zwar ein Lehrerstudium begonnen und vielleicht sogar einen Bachelorabschluss erworben, aber nicht zu Ende studiert haben. In bestimmt...