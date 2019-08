Einfach mal Schafe hüten: Vom Bedingungslosen Grundeinkommen erhoffen sich manche einen Zugewinn an Freiheit für die Menschen – ein kleines Stück Kommunismus, der »es möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden«, so wie es Karl Marx in der »Deutschen Ideologie« beschrieb. Foto: mauritius images/Oliver Borchert

Das herrschende Wirtschaftssystem produziert nicht nur großen und wachsenden Wohlstand, sondern auch Armut, Unsicherheit und Arbeitsstress. Den Reichtum für die Beseitigung dieser Missstände nutzbar machen, das wollen die Verfechter eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE). Dabei handelt es sich um ein festes und verlässliches Einkommen für jeden Bürger und jede Bürgerin, das an keinerlei Voraussetzungen und Gegenleistungen geknüpft ist. Ursprünglich eine Idee aus dem linken Lager, findet das BGE jedoch auch in liberalen Kreisen Anhänger. Zum Beispiel Bernd Neumärker, Professor für Ordnungstheorie in Freiburg. Für ihn ist das Grundeinkommen der Weg in »eine innovative und zukunftsfähige Form der Sozialen Marktwirtschaft«.

Herr Professor Neumärker, Sie sind Vertreter des Ordoliberalismus, der in der deutschen Ökonomik eine große Rolle spielt. Zu den obersten Grundprinzipien des Ordoliberalismus der Freiburger Schule gehört es, d...