Luc, ein freier Mitarbeiter von Radio Dreyeckland (RDL) in Freiburg, ist zum zweiten Mal in Frankreich festgenommen und am späten Donnerstag nach Deutschland abgeschoben worden. Mit der willkürlichen Maßnahme hat das französische Innenministerium unter Christophe Castaner verhindert, dass Luc (vollständiger Name der Redaktion bekannt) sich am Gegengipfel im französisch-baskischen Hendaye und im spanisch-baskischen Irun beteiligen und über den G7-Gipfel berichten kann, der am 24. August im Seebad Biarritz startet.

Der Freiburger verbrachte fast 24 Stunden in Haft, nachdem er bei seiner Anreise festgenommen worden war, erklärte er dem »nd«. Luc war absichtlich nicht mit dem Zug nach Hendaye gefahren, um den vielen Kontrollen von Polizei und Militär auszuweichen. Er wollte von St. Jean de Luz aus ins Protestcamp fahren, das zwischen den beide...