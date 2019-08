Die 39-jährige Astrophysikerin Suzanna Randall in einer Cessna 172 Foto: Tom Mustroph

In sattem Grün bedeckt sind die Hügel nordwestlich von München. Die geschwungenen Zwiebeltürme - Merkmal nicht nur der russisch-orthodoxen, sondern auch der bayrisch-katholischen Kirchen - erheben sich anmutig zwischen den Feldern. Motorengeräusch ist in der Luft. Über den Baumwipfeln kreist ein einmotoriges Flugzeug. Schüler der nahen Flugschule Jesenwang bevölkern den Himmel.

Suzanna Randall befindet sich noch auf der Erde. Die 39-jährige Astrophysikerin aus München sitzt im Briefing-Room der Flugschule, stellt konzentriert Berechnungen an. Wie schwer ist das Flugzeug, wie viel Flugbenzin ist in der Maschine, wie schwer ist das Gesamtgewicht inklusive mitfliegenden Menschen. Sie rechnet und rechnet und sagt dann: »Es wird knapp, wir sind tatsächlich am Limit.« Aber sie ist optimistisch, dass es klappt, dass sie, der begleitende Fluglehrer Benjamin Ouayoun und auch der nd-Journalist zusammen abheben können.

Eigentlich will s...