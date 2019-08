Zu beachten ist auch: Wer seine Überstunden mit Freizeit ausgleicht und währenddessen erkrankt, hat keinen Anspruch auf die entgangenen freien Stunden. Nach Ansicht mehrerer Gerichte greift in diesem Fall das Bundesurlaubsgesetz nicht. Da hilft auch kein ärztliches Attest. Dasselbe gilt, wenn der Nachwuchs während des Urlaubs der Eltern krank wird und gepflegt werden muss. Die berufstätigen Eltern haben keinen Anspruch darauf, die mit der Krankenpflege verbrachten Urlaubstage wieder zurückzubekommen.

Dabei ist es wichtig, dass das Attest nicht nur die Krankheit bescheinigt, sondern auch besagt, dass der Erkrankte arbeitsunfähig ist. Es sollte anschließend schnellstmöglich an den Arbeitgeber geschickt werden. Denn unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer seinen Urlaub zu Hause auf dem Balkon, anderswo in Deutschland oder im Ausland verbringt: Die gesetzliche Frist für die Abgabe eines Attestes sind drei Kalendertage.

Wer gesetzlich krankenversichert ist, braucht für seine Krankenkasse ebenfalls eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und voraussichtliche Dauer der Erkrankung. Dies ist Voraussetzung, damit die Kasse die Behandlungskosten zumindest in Höhe der in Deutschland üblichen Kostenhöhe übernimmt.

Damit auch der Lohn während dieser Urlaubstage weitergezahlt wird, hat der Arbeitnehmer darüber hinaus die Pflicht, seinem Vorgesetzten eine Adresse zu hinterlassen, unter der er im Urlaubsland erreichbar ist, beispielsweise ein Krankenhaus oder ein Hotel. Das ergibt sich aus § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall - auch Entgeltfortzahlungsgesetz genannt.

Was wird eigentlich aus meinem Urlaubsanspruch, wenn ich plötzlich im Urlaub erkranke? Gehen mir bei Krankheit meine Urlaubstage schlicht und einfach verloren? Benno A., Berlin

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!