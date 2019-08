Trainer Ante Covic (l.) wertet mit Dodi Lukebakio Herthas Niederlage gegen Wolfsburg aus. Foto: imago images/Bernd König

Der Abend war so dermaßen deprimierend, dass Ante Covic noch mal an ein Erfolgserlebnis erinnern musste. »Wir wollten den Punkt von München vergolden«, sagte der Trainer von Hertha BSC. Seine Mannschaft hatte zuvor mit 0:3 gegen den VfL Wolfsburg verloren. Nach den ersten beiden Spieltagen in der Bundesliga stellt sich also die Frage: Wie gut sind die Berliner Fußballer in dieser Saison wirklich? So stark, wie es ein 2:2 zum Auftakt beim FC Bayern vermuten lassen könnte? Oder doch wieder so mittelmäßig, wie die Niederlage am Sonntag gegen Tabellensechsten der vorherigen Spielzeit gezeigt hat?

Für eine seriöse Antwort ist es freilich noch zu früh. Ganz klar aber war für Covic: »Wir müssen es besser machen.« Etwas irritierend wirkte seine Einschätzung, ob das auch gelingen kann. »Schau’n mer mal«, sagte er keineswegs überzeugt.

Enttäuschend war der Heimauftakt für Hertha BSC aber nicht nur aus sportlicher Sicht. Es gibt viele Gründe, warum...