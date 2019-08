Mit dem Ostbot alles Wichtige rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auf das Smartphone erhalten . Als Abonnent*in erhalten Sie immer eine Mitteilung per Whatsapp, wenn es Neuigkeiten zu den Wahlen gibt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ging aber auf Distanz zu den Plänen. Es handele sich bei dem Papier weder um eine Senatsvorlage noch um einen Gesetzesentwurf, erklärte er am Montag. Noch warte die Regierung auf einen »rechtssicheren« Gesetzesentwurf aus der zuständigen Fachabteilung. AFP/nd

In Berlin hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) Pläne für einen rigorosen Mietendeckel erarbeiten lassen. Demnach sollen Mieter in Berlin künftig höchstens 7,97 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen, unabhängig von der Lage der Wohnung.

Osnabrück. In der Debatte um steigende Mieten hat LINKEN-Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht einen Mietendeckel auf Bundesebene gefordert. Wagenknecht sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung«, statt ihre »wirkungslose Mietpreisbremse zu verlängern, sollte sich die Bundesregierung am Entwurf des Berliner Mietendeckels ein Beispiel nehmen«.

Macron betreibe Kolonialismus / Geld solle zur Aufforstung von Wäldern in Europa eingesetzt werden

SPD-Politiker setzt sich außerdem für eine schnelle Energiewende, eine Bürgerversicherung und Investitionen in Bildung ein

Der Umgang mit dem Raubtier hat in Sachsen und Brandenburg politische Brisanz

