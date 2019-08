Mit dem Ostbot alles Wichtige rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auf das Smartphone erhalten . Als Abonnent*in erhalten Sie immer eine Mitteilung per Whatsapp, wenn es Neuigkeiten zu den Wahlen gibt.

Der SPD-Politiker sprach sich generell für ein Ende der großen Koalition aus. »Alles, was wir jetzt dringend umsetzen müssen, ist mit der Union nicht mehr zu machen«, sagte Lauterbach. Er nannte neben der Vermögenssteuer eine »schnelle wirksame Energiewende«, größere Steuergerechtigkeit, eine Bürgerversicherung im Gesundheitswesen und »massive Investitionen ins Bildungssystem - all das lässt sich mit CDU und CSU nicht umsetzen«. Schon vor zwei Wochen hatte er sich für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene ausgesprochen. AFP/nd

Den Vorwurf, die SPD würde eine Neiddebatte führen, wies Lauterbach zurück. »Hier geht es nicht um Neid, hier geht es um Gerechtigkeit.« Es müssten mittlere Einkommen entlastet und höhere stärker belastet werden. »Der Verzicht auf eine Vermögenssteuer ist schlicht und ergreifend unethisch«, fügte Lauterbach hinzu. Denn 45 Familien in Deutschland würden so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung besitzen.

Die SPD will eine Vermögenssteuer durchsetzen, die jährlich rund zehn Milliarden Euro bringen soll. Das Parteipräsidium hatte am Montag das Konzept einer Arbeitsgruppe beschlossen, wonach »besonders reiche Teile der Bevölkerung« ein Prozent Vermögenssteuer zahlen sollen.

SPD-Politiker setzt sich außerdem für eine schnelle Energiewende, eine Bürgerversicherung und Investitionen in Bildung ein

