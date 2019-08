Straßenkontrolle während eines muslimischen Festes in der afghanischen Provinzstadt Ghasni Foto: AFP/Zakeria Hashimi

Der Laden in der Großstadt Ghasni, den Rahatullah, Hekmatullah und Nasratullah führten und für das islamische Opferfest vom 11. bis 13. August 2019 schlossen, wird nie wieder öffnen. In den späten Abendstunden des 11. August wurden die drei Brüder, die einzigen ihres betagten Vaters, in ihrem Heimatdorf Kulalgo während einer Kommandooperation von US- und Regierungstruppen erschossen. Der älteste, Rahatullah, 26 Jahre alt, hatte gerade ein paar Monate vorher geheiratet und hinterlässt eine schwangere Frau. Die beiden anderen, 22 und 24, waren unverheiratet, der eine noch Student, der andere schon Lehrer, an einer Schule in ihrem Heimatdorf.

Nach Kulalgo, im Osten Afghanistans und rund 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kabul, waren sie gekommen, um - wie üblich zu diesem Fest - die Familie und Freunde zu treffen, ein Schaf zu schlachten und gemeinsam zu essen. Ein Drittel des Fleisches geht an Bedürftige im Dorf.

***

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.

...