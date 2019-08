Nor »Phönix« Diana ist Schaukampf-Ringerin aus Malaysia. Foto: AFP/Mohd Rasfan

Wenn Nor Diana in den Ring steigt, wird aus der 19-Jährigen ein Phönix, ein rasender Feuervogel, der unermüdlich, trotz mickrigem Kampfgewicht von 43 Kilogramm, gegen ausgewachsene Hünen kämpft. Geschickt nutzt sie ihren kleinen, wendigen Körper und sorgt so bei den Zuschauern für Euphorie. In ihrer Heimat Malaysia ist die bislang einzige kopftuchtragende Artistin in der Geschichte des Wrestlings bereits ein Star. Doch das ist ihr nicht genug. Nor würde gerne in die USA, wo der Sport am größten ist.

Selbstverständlich ist das alles nur Show. Das sogenannte Catch-Wrestling ist eine Schaukampf-Sportart, die vor allem in den ...