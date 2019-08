Irgendwo im Osten. Der Satz »Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu« war ausgeblendet. Foto: Archiv Rudolf Denner

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers hat die Wehrmacht den aktiven Schutz des Reiches übernommen. In Erfüllung ihres Auftrages, der polnischen Gewalt Einheit zu gebieten, sind Truppen des deutschen Heeres Freitag früh über alle deutsch-polnischen Grenzen zum Gegenangriff angetreten.» Diesen ersten verlogenen Wehrmachtsbericht des Zweiten Weltkriegs, dem noch viele folgen sollten, hat Hitler selbst redigiert. Als der Überfall auf das Nachbarland schon gut fünf Stunden lief, sprach Hitler vor den in der Berliner Kroll-Oper zusammengerufenen Abgeordneten des Reichstags-Scheinparlaments. Die Rede sei «nur kurz und von eigentümlich blassem Ernst» gewesen, schreibt sein Biograf Joachim C. Fest. Dennoch: Die «Heil»-Rufe nahmen kein Ende. Schon nach einem Monat «Blitzkrieg» ergaben sich die Verteidiger der polnischen Hauptstadt. Hitler befahl, sieben Tage hintereinander die Kirchenglocken zu lä...