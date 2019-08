Vorschusslorbeeren haben einen schlechten Leumund. Wer sie vergibt, könnte hinterher enttäuscht sein. Doch genau das ist in der theoretischen Physik gerade geschehen. Worum geht es?

Seit Jahrzehnten beschreiben die Physiker die Welt der kleinsten Teile durch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Demnach bestehen die Atome aus Protonen und Neutronen in ihren Kernen sowie Elektronen in der Hülle. Die Neutronen und Protonen wiederum setzen sich aus verschiedenen »Quarks« zusammen, positiven oder negativen Teilchen mit einem Drittel der Ladung des Elektrons. Allerdings erfasst dieses Modell nur drei der vier Grundkräfte, die die Welt bestimmen: die elektromagnetische Kraft, die starke sowie die schwache Kernkraft, die in der Mikrowelt regieren. Die Gravitation bleibt außen vor. Sie beherrscht Strukturen und Bewegungen der Objekte des Universum im Großen und wird der Allgemeiner Relativitätstheorie Einsteins beschrieben.

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.

...