Die Arbeit von Forschern wie Enrique Jiménez ist mühsam und zeitaufwendig. Mit Lupe und Lampe entziffern Altorientalisten wie der 34-jährige Spanier und Wahl-Münchner Tonscherben, auf denen Menschen vor Jahrtausenden mit Griffeln Schriftzeichen eingeritzt haben: die sogenannte Keilschrift. Aus einem Wust an Scherben gilt es, passende Teile zusammenzusetzen, die einen Text ergeben - Puzzeln für Profis.

Es könne schon mal einen ganzen Tag dauern, um eine einzelne Scherbe zu entziffern und ihren Platz in einem Text zu ermitteln, sagt Jiménez. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) will der Wissenschaftler von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München seine Arbeit erleichtern. Der Professor tüftelt mit zehn Mitarbe...