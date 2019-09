Die SPD unter Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke kann nicht weiter mit der LINKEN regieren, liegt aber weiterhin vor der AfD. Foto: Christoph Soeder/dpa

Nach beiden aktuellen Hochrechnungen von ARD und ZDF reicht es in Brandenburg hauchdünn für einen Machterhalt von Woidkes SPD - entweder mit LINKEN und Grünen (45 Sitze) oder mit Grünen und Freien Wählern (46) oder mit CDU und Grünen (50). Die Sitzverteilung im Einzelnen: SPD 25, AfD 23, CDU 15, LINKE 10, Grüne 10, Freie Wähler 5. Die Mehrheit liegt bei 45 Sitzen.

Ministerpräsident Woidke sieht sich nun vor schwierigen Koalitionsverhandlungen: »Das wird eine große Herausforderung«, sagte er. Der von vielen gefürchtete große Knall eines erstmaligen AfD-Wahlsiegs bleibt damit jedoch aus. Der im Bund kriselnden SPD würde ein Machterhalt im einzigen stets sozialdemokratisch regierten Flächenland Ostdeutschlands eine Atempause verschaffen. Das dürfte dann auch die wackelige große Koalition im Bund vorerst stabilisieren.

Vizekanzler Olaf Scholz sieht Rückenwind für die SPD auch im Bund: »Wir können Wahlen gewinnen, das ist doch die Botschaft, die von heute ausgeht, und darum muss es auch in den nächsten Jahren immer wieder gehen.«

Update 19.30: LINKE konnte Nichtwähler nicht mobilisieren und verlor an SPD

Mit über acht Prozentpunkten Verlust gegenüber 2014 hat die Linkspartei in Brandenburg die höchsten Verluste unter allen Parteien eingefahren. Erste Hinweise zur Analyse geben die Daten von Infratest Dimap für die ARD über die Wählerwanderung weg von der LINKEN. Demnach votierten 11.000 ehemalige LINKE-Wähler dieses Mal für die AfD, 11.000 wechselten zu den Grünen und mit 20.000 wechselten die meisten zur SPD. Gleichzeitig hat die AfD es geschafft, besonders viele Nichtwähler zu mobilisieren; 88.000 gaben der extrem rechten Partei ihre Stimme. Die SPD konnte etwas weniger als halb so viele Nichtwähler mobilisieren (37.000) und die Grünen 15.000.

Update 19.25: LINKE-Selbstkritik - »Politik von oben gemacht«

Kathrin Dannenberg, Spitzenkandidatin der Brandenburgischen Linken, zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht von dem Ergebnis ihrer Partei. »Wir haben Politik von oben gemacht, wir waren zu wenig in den Regionen, haben zu wenig mit den Menschen geredet. Das ist ein Thema, das wir verpasst haben und das wir zu spät begonnen haben«, räumte sie in der ARD ein. Was die soziale Frage und die soziale Spaltung betreffe, seien die Menschen nicht erreicht worden.

Update 18.35: Verluste für LINKE »schmerzhaft«

LINKEN-Chefin Katja Kipping hat das magere Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen als herbe Niederlage bezeichnet. »Solche Zahlen schmerzen«, räumte die Parteichefin am Sonntagabend in der ARD ein. Viele Wähler hätten wegen der Stärke der AfD mit Blick auf die LINKEN allerdings gesagt: »Inhaltlich bin ich zwar bei Euch, aber diesmal muss ich taktisch wählen.«

»Ich hätte mir mehr Rückenwind für ein solidarisches Sachsen gewünscht«, sagte die Linkspartei-Vorsitzende weiter. Ersten Prognosen und Hochrechnungen zufolge haben die Linken in Sachsen und Brandenburg nur noch zwischen zehn und elf Prozent erreicht und damit deutliche Verluste eingefahren.

Update 18.05: SPD und LINKE verlieren Mehrheit / AfD ist Wahlgewinner

Laut der 18-Uhr-Prognose von Infratest dimap ist die SPD in Brandenburg der große Wahlverlierer, während die AfD im Vergleich zur Abstimmung vor fünf Jahren deutlich an Zuspruch gewinnt. Demnach kommt die SPD auf 27,5 Prozent (2014: 31,9). Auch die LINKE verliert im Vergleich zur letzten Landtagswahl und kommt laut Prognose auf 11 Prozent (2014: 18,6 Prozent). Die rot-rote Mehrheit ist damit dahin.

Die Christdemokraten unter Spitzenkandidat Ingo Senftleben verlieren ebenfalls deutlich und kommen nur auf 15,5 Prozent (2014: 23,0 Prozent). Die AfD kann ihr Ergebnis dagegen verdoppeln und erreicht 22,5 Prozent (2014: 12,2 Prozent).

Zweiter Gewinner dieses Wahltags sind die Grünen. Mit ihrer Hilfe könnte die SPD gemeinsam mit der Linkspartei möglicherweise knapp eine Regierung bilden. Sie können ihr Ergebnis deutlich steigern und erringen 10 Prozent (2014: 6,2 Prozent). Um den Einzug zittern muss die FDP. Sie erreicht 4,8 Prozent (2014: 1,5 Prozent). Nach der Prognose erreichen die Freien Wähler mit 5 Prozent knapp den Einzug ins Parlament.

Update 15.37: Hohe Wahlbeteiligung auch in Brandenburg

Der Trend zur höheren Wahlbeteiligung aus den letzten Landtagswahlen setzt sich in Brandenburg fort. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung laut der Nachrichtenagentur AFP bei 31,3 Prozent. Das ist deutlich höher als noch 2014. Damals hatten um diese Uhrzeit bereits 22,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist eine Zunahme von 39,7 Prozent. Doch 2014 war die jahrelang sinkende Wahlbeteiligung in Brandenburg auf einem Tiefstand. Nach amtlichem Ergebnis lag sie damals am Ende des Tages bei 49,1 Prozent. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Update 15.10 Uhr: Wählen gegen rechts

Im Internet gibt es zahlreiche Wahlaufrufe gegen Rechts. »Gegen Rechts wählt man nicht taktisch, sondern richtig«, erklärte die LINKE-Politikerin Martina Renner am Sonntag auf Twitter. Die »sicherste Stimme gegen Rechts« sei eine für die Linkspartei, so die Bundestagsabgeordnete aus Thüringen. Zur AfD und ihren Wähler*innen äußerte sich auch der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn auf Twitter. »Wer am Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen rechtsextrem wählt, weiß, was er/sie tut«.

+++ Brandenburg hat die Wahl +++

Berlin. Bei der Landtagswahl in Brandenburg wird ein spannendes Duell der Parteien um den Spitzenplatz erwartet. Nach den jüngsten Umfragen deutete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden SPD und der extrem rechten AfD um Platz eins an, während CDU, Grüne und LINKE mit deutlichem Abstand dicht beieinander lagen. Möglich ist auch, dass die FDP und die Freien Wähler den Einzug ins Parlament schaffen.

Rund zwei Millionen Menschen in Brandenburg sind am heutigen Sonntag zur Landtagswahl aufgerufen. Die Wahlkämpfer warben bis zuletzt mit viel Parteiprominenz um Stimmen. Potenzial sahen die Parteien im Schlussspurt vor allem bei den Unentschlossenen. Den Umfragen zufolge hatten zuletzt noch 40 Prozent der Bürger nicht entschieden, ob und wen sie wählen wollen.

Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke lag in der letzten Umfrage vor der Wahl, dem ZDF-»Politbarometer« vom Donnerstag, mit 22 Prozent vorn. Die AfD kam knapp dahinter auf 21 Prozent. Die CDU erreichte 16,5 Prozent, die Grünen kamen auf 14,5 Prozent, die Linke lag bei 14 Prozent. Nach der Umfrage würde die FDP mit 5 Prozent den Sprung in den Landtag schaffen. Die Freien Wähler erreichten 4 Prozent, sie haben aber Chancen, über ein Direktmandat einzuziehen.

Mehrheit von Rot-Rot unsicher

Nach den Umfragewerten hätte die rot-rote Koalition keine Mehrheit mehr. Möglich wäre aber ein rot-grün-rotes Bündnis. Die Grünen haben sich bisher offen für Koalitionen mit allen Parteien außer der AfD gezeigt. Sie flirteten aber ganz offen mit der CDU, während sie an Woidkes Politik deutliche Kritik äußerten. Theoretisch möglich wäre auch ein Bündnis von SPD, CDU und Grünen.

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben hat trotz deutlichem Widerstand in seiner Partei auch eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen, zu der sich auch die Grünen gesellen könnten. Mit der AfD unter Andreas Kalbitz, der dem völkisch nationalistischen »Flügel« in der Partei zugerechnet wird, wollen die anderen Parteien nicht koalieren. Agenturen/nd

