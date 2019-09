Zwei Fakten, viele Gerüchte, noch mehr Mutmaßungen. So ist der Stand der Dinge in Sachen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Am Freitag hieß es, der Austausch sei schon voll im Gang. Dann kam das Dementi der Präsidialadministration in Kiew und vom Geheimdienst SBU: Der Austausch habe noch nicht begonnen, die Verhandlungen seien noch im Gang.

Aber es scheint sich etwas zu bewegen. Am vergangenen Mittwoch hatte ein ukrainisches Gericht den ukrainisch-russischen Journalisten Kyrill Wyschinskij aus der Untersuchungshaft entlassen. Wyschinskij, Büroleiter einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur in Kiew, war vorgeworfen worden, die Annexion der Krim durch Russland 2014 gerechtfertigt zu haben. Er müsse sich aber weiter für das Verfahren verfügbar halten, so das Gericht.

Am Donnerstag dann die Nachricht aus Moskau: Oleh Senzow sei aus einem Straflager in Sibirien in die russische Hauptstadt verlegt worden. Der Filmem...