Die Mieter der Karl-Marx-Allee feiern. Foto: nd/Nicolas Šustr

»Wir haben für Berlin und für ganz Deutschland, wenn nicht sogar für Europa etwas geschafft, was es so noch nicht gegeben hat«, freut sich Norbert Bogedein, Vorsitzender des Mieterbeirats der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain. Es geht um die Rekommunalisierung von vier Blöcken der Allee mit 750 Wohnungen, nach denen der Konzern Deutsche Wohnen greifen wollte.

Die Mieter feiern das improvisiert am Sonntagnachmittag im Hof des Blocks C-Süd. An einem Zaun haben sie ein Banner befestigt: »Karl Marx, olé!« steht darauf. Immer mehr kommen dazu, mit Klapptischen und Stühlen. Dazu noch Kaffee, Kuchen, Pizza. Ein Sektkorken knallt. Die Stimmung ist heiter, obwohl noch einiges offen ist. Nur für Block D-Süd, mit 80 Wohnungen, der kleinste der in Rede stehenden ist schon alles klar. Hier hatte die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) das Vorkaufsrecht im Auftrag des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg ausgeübt.

Mitte Jul...