Kontrollstelle zur Erfassung der Lkw-Maut. Die Einführung der Abgabe auf Bundesstraßen hat zu Belastungen in Ortsdurchfahrten geführt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wenn Joachim Kaufmann über die Gründe für seine Petition redet, gerät er schnell ins Schimpfen. »Selbst die Urlauber beschweren sich über den vielen Durchgangsverkehr«, sagt er. Manche Häuser, die direkt an der Strecke liegen, durch die in Brotterode-Trusetal täglich Hunderte Trucks rollen, hätten inzwischen Risse bekommen. Straßen, Gehwege und Brücken würden zerfahren. Die Luft sei viel schlechter geworden. Außerdem sei da noch die Gefahr für die Kinder. »Das ist eine Katastrophe hier, wie am Hermsdorfer Kreuz«, sagt Kaufmann.

Das Hermsdorfer Kreuz ist einer der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Thüringen. Hier treffen die Autobahnen 4 und 9 aufeinander. Tausende Autos und Lkw fahren dort Tag und Nacht. Dass Kaufmann die Lage bei sich zu Hause mit diesem Teil des Autobahnnetzes vergleicht, zeigt, wie sehr er sich durch den Verkehr belastet fühlt, der bei ihm an der Haustür vorbeirollt. Kaufmann hat deshalb eine Petition an das Thüringe...