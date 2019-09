Außer Krach machen können sie nichts. Ihre Eltern sind Ausländer, die nur fressen und auf der faulen Haut liegen. Die Bundeskanzlerin hat die Bande nicht nur ins Land gelassen, sondern quasi selbst hergeholt. Als Erstes bekamen sie die reinste Luxuswohnung in den … also, hingestellt. Seither haben sie auch nur Geld gekostet: eine Million US-Dollar pro Jahr, schon ohne Nachwuchs. Der wurde natürlich gleich bei erster Gelegenheit in die Welt gesetzt, im Doppelpack auch noch. Und jetzt? Der Vater frisst weiter und kümmert sich um nichts, ohne dass er einen Aufschrei befürchten muss. Mutter und Nachwuchs werden von sogenannten Experten gepäppelt. Und die unansehnlichen Krachschläger müssen sich nicht einmal integrieren, auch nicht wenn sie größer sind, sondern werden in ihrer chinesischen Parallelgesellschaft durchgefüttert, bis sie nach ein paar Jahren - und tschüss - wieder verschwinden. Aber echte Berliner Bären sind und bleiben sie, die süßen kleinen Pandas! rst