Flugverspätungen oder Flugausfälle sind ein Gräuel für die Passagiere. Klagen enden oft vor Gericht. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Immer wieder muss sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit Fällen beschäftigen, in denen es um Ausgleichszahlungen oder Schadenersatzansprüche im Reiserecht geht. Doch wie weit gehen die Fluggastrechte? Dazu Fragen & Antworten.

Worum ging es im aktuellen Verfahren vor dem BGH?

Es ging um zwei ähnlich gelagerte Fälle mit Abflughafen Frankfurt am Main: zum einen um eine bei DER Touristik gebuchte Pauschalreise nach Las Vegas (USA), zum anderen um einen Flug mit Air Namibia nach Windhoek mit anschließender Safari. In beiden Fällen kamen die Passagiere erst mit einem Tag Verspätung am Ziel an. Sie forderten daraufhin eine Entschädigungszahlung.

Wann stehen Fluggästen Ausgleichszahlungen zu?

Flugreisende haben in der Regel dann Anspruch, wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist. Die zugrundeliegende EU-Verordnung gibt es seit 2005. Die Höhe der Ausgleichszahlu...