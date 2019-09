Ist ein Aktienpaket die richtige Wahl? Foto: imago images/blickwinkel

Volker Loomans Klientel sind Leute aus höheren Einkommensklassen. Der kenntnisreiche Finanzanalytiker aus Stuttgart dürfte dieser Einschätzung wohl nicht widersprechen. Doch seine Ratgeber-Rubriken in einer großen deutschen Tageszeitung sind auch für Leser mit knapper Kasse ein Vergnügen. Kürzlich rechnete Looman vor, was von einer Basis- oder Rürup-Rente zu halten sei, in die ein wohlhabender Freiberufler halb- jährlich 6000 Euro einzahlt.

Wenig!

Denn unterm Strich steht bei der Rendite höchstwahrscheinlich lediglich eine 1 vor dem Komma, und gleichzeitig spekuliert der Langfristsparer auch noch auf seine eigene Lebenserwartung.

Nun sind Rürup- oder Riester-Renten für Menschen mit niedrigem Einkommen - wenn sie es sich leisten können - durchaus empfehlenswert. Em-pfehlenswert sind sie außerdem für kinderreiche Familien. Doch wie sollen Menschen, die weder reich noch kinderreich sind, aber ein wenig Geld auf der hohen Kante liegen habe...