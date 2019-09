Zu selten konnten sich Paul Zipser (2.v.r.) und seine Mitspieler gegen das Team aus der Dominikanischen Republik durchsetzen. Foto: dpa/Swen Pförtner

Beim 68:70 gegen die Dominikanische Republik lassen die jungen deutschen Basketballer wieder viel von ihrem Talent vermissen. Den Willen, etwas grundlegend zu ändern, zeigt dennoch niemand.

Von Oliver Kern, Shenzhen

Als Danilo Barthels letzter Dreipunktewurf sein Ziel weit verfehlte, wurde zur Gewissheit, was knapp zwei Stunden lang in der Luft des Bay Sports Centers von Shenzhen gelegen hatte. Diese so hoch gelobte neue deutsche Basketballgeneration versagte in dem Moment, in dem sie erstmals scheinen sollte. Mit 68:70 verlor sie auch ihre zweite WM-Partie in China und flog damit im Kampf um einen Platz in der Zwischenrunde überraschend früh raus.

»Natürlich bin ich wahnsinnig enttäuscht. Wir sind mit ganz anderen Erwartungen hierhergefahren, wollten unter die besten 16 kommen. Aber das haben wir nicht geschafft«, sagte der Präsident des Deutschen Basketball-Bundes, Ingo Weiss, der als Erster aus der DBB-Entourage am Dienstagabend den un...