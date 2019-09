In den Niederlanden ist Vollverschleierung seit dem 1. August 2019 verboten. Darunter fallen auch Burkas und Nikabs. Foto: Alamy

Auf den wackeligen Bildern einer Handykamera taumelt der Gehweg einer Rotterdamer Straße. Am Bildrand Reihenhäuser, gemauert aus rotem Klinker. Fahrradwege, wie in allen niederländischen Städten ähneln sie in ihrem matten, monotonen Rot den Ziegeln der Häuser. Was man nicht sieht, ist die Frau, die filmt. Sie trägt Nikab, schreibt sie in einem Kommentar zum Video, eine Gesichtsbedeckung, die nur die Augenpartie freilässt.

»Das ist jetzt aber nicht mehr erlaubt«, ruft eine Männerstimme. Der Mann rückt ins Bild. »Was geht Sie das an?«, kontert die Filmende. »Sie wissen ja nicht mal, was im Gesetz steht«. Doch der Mann ist nicht zu beirren. »Ich habe es doch in der Zeitung gelesen!«, hält er dagegen. Es folgt ein verbaler Schlagabtausch. Die Nikabträgerin versucht, das neue Burka-Gesetz zu erklären. Der Fremde hält an seiner Position fest: »Es stand so in der Zeitung«.

Anwendungsbereiche

Das ganze Land diskutiert derzeit über das »Teilverbot gesichtsbedeckende Kleidung«. Auf der Straße, im Netz, in den Zeitungen redet man sich die Köpfe heiß. Kein Wunder, denn bemerkenswert ist, wie schwammig das Gesetz ist und wie unklar dessen beabsichtigte Auslegung. Im Gesetzestext steht: »Es ist verboten, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie in Bildungseinrichtungen, staatlichen Behörden und Einrichtungen des Gesundheitswesens mit den jeweils zugehörigen Grundstücken Kleidung zu tragen, die das Gesicht entweder vollständig oder in einem Maße bedeckt, dass nur die Augen unbedeckt bleiben.«

Trams und Züge, Krankenhäuser, Behörden, Schulen und Universitäten fallen also unter das Verbot. Das Gesetz, das am 1. August 2019 in Kraft getreten ist, verbietet damit auch Sturmhauben und Motorradhelme. Im Vordergrund der Diskussion stehen aber die religiösen Kopfbedeckungen Nikab und Burka. Personen können dazu aufgefordert werden, ihre Gesichtsbedeckung abzulegen oder die Gebäude, in denen das Burkaverbot gilt, zu verlassen. Auch ein Bußgeld kann verhängt werden.

Gleichzeitig räumt das Gesetz Ausnahmen ein. Zum Beispiel für die Teilnahme an Feierlichkeiten und kulturellen Aktivitäten, das Tragen von Berufsbekleidung zum Beispiel für Chirurgen oder die Ausübung von Sportarten, wie etwa Fechten. Für Polizeiwachen gilt allerdings keine Ausnahme. So darf eine Frau, die Nikab trägt und eine Strafanzeige erstatten möchte, die Wache nicht betreten. Anzeigen müssen dann also von zu Hause, online oder telefonisch erstattet werden.

Aufgeheizte Stimmung

Ein weiteres Video kursiert im Netz. Es spielt in Amersfoort, rund 50 Kilometer südöstlich von Amsterdam. Im Auftrag eines Youtube-Channels filmt eine Schauspielerin, verkleidet als Nikabi, mit versteckter Kamera die Reaktionen von Passanten auf ihr Erscheinen. Im Vorbeigehen lächelt ihr eine Passantin zu und reckt den Daumen hoch. Ein Brillenträger dreht sich verwundert um, eine Frau mit Kind auf dem Arm starrt sie mit gerunzelter Stirn an. Passanten tuscheln: »Schau dir das mal an!«. Ein Mann im Trainingsanzug ruft ihr hinterher: »Hey, Burkaverbot.« Eine ältere Dame teilt ihrer Freundin mit: »Das ist die reinste Provokation!«. Dass das Teilverbot nur für bestimmte Gebäude und Verkehrsmittel gilt, scheint den Bürgern unklar zu sein.

Streit um Handhabung

Unklarheit herrscht auch bei der Handhabung des Gesetzes. So kündigte die niederländische Polizeibehörde an, sie werde der Durchsetzung des Burkaverbots keine hohe Priorität beimessen, woraufhin die Bahngesellschaft NS bekanntmachte, eine Realisierung des Gesetzes sei gar nicht durchsetzbar.

Besonders kontrovers wird die Möglichkeit des sogenannten Bürgerarrests diskutiert. Immerhin schreibt die niederländische Polizei auf ihrer offiziellen Webseite: »Wenn Sie jemanden sehen, der gesichtsbedeckende Kleidung an Orten trägt, wo das Verbot gilt, dürfen Sie besagte Person auf frischer Tat festnehmen.«

Drei Tage nach Einführung des Verbots wurde eine Nikab tragende Frau in der Universitätsstadt Nijmegen vom Personal der Gemeinde auf einem Spielplatz dazu aufgefordert, den Nikab abzulegen oder den Spielplatz zu verlassen. Erst nachdem die Polizei eingeschaltet wurde, stellte man fest, dass das Verbot nicht für Spielplätze gelte.

Schikane auf dem Spielplatz? Bürgerarreste im Regionalzug? Im Facebook-Forum »Burka Buddies« kommentiert eine Nutzerin: »Das Beste, was mir passieren konnte, ist, dass ich dieses Jahr meine Führerscheinprüfung bestanden habe. Alhamdoul illaah - Zum Glück bin ich nicht mehr abhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln.«

Globaler Trend

Das niederländische »Teilverbot Gesichtsbedeckende Kleidung« spiegelt eine internationale Tendenz wider. Genau ein Jahr zuvor, am 1. August 2018, verabschiedete Dänemark ein Verbot für Vollverschleierung im öffentlichen Raum. In Belgien gibt es schon seit 2010 ein Verschleierungsverbot, in Frankreich seit 2011 und in Österreich seit 2017. Aber auch in arabischen Ländern ist die Gesichtsbedeckung durchaus umstritten, so etwa in Ägypten und Tunesien. 2010 wurden Nikabs aus syrischen Universitäten verbannt.

Kritiker sehen Nikab und Burka als Form der Frauenunterdrückung. Auch wird immer wieder ein Sicherheitsaspekt angesprochen. Eine Gesichtsidentifizierung sei bei Vollverschleierung nicht möglich. Sri Lanka verabschiedete nach den terroristischen Anschlägen von 2018 ein Vollverbot. Als Gegenargumente werden zumeist das Recht auf Selbstbestimmung sowie das Recht auf Religionsfreiheit ins Feld geführt. Im Gegensatz zur Debatte im arabischen Raum vermischt sich die europäische Diskussion um die Burka mit Einwanderungsdebatten oder Kulturkampftheorien.

Solidarität

Das Inkrafttreten des Teilverbots in den Niederlanden hat der gesellschaftlichen Diskussion wieder neue Fahrt gegeben. Gegner hoffen, das Gesetz wieder kippen zu können. Unter ihnen befinden sich auch nichtreligiöse Frauen, die sogenannten Burka Buddies, die in einer Facebook-Gruppe mit gleichem Namen anbieten, Frauen mit Gesichtsverschleierung im Alltagsleben zu unterstützen. Auch die Polarisierung wird deutlich: Eine Frau schreibt, sie bestelle sich jetzt gerade wegen des Verbots eine Nikab.

Am 9. August, neun Tage nach der Einführung des Burka-Verbots, fand in Den Haag eine Demonstration gegen das neue Gesetz statt. Im Facebook-Forum gründeten Nutzerinnen Fahrgemeinschaften für die Demo, so dass Frauen mit Gesichtsbedeckung nicht allein im Zug fahren mussten. Auch erheiternde Geschichten werden im Netz geteilt: »Meine drei kleinen Söhne haben diesen Sommer zum ersten Mal eine Frau im Nikab gesehen, auf dem Flughafen in Marokko. Und einer der Drei sagte: ›Oh Mama, ein echter Ninja!‹ ... Ich habe ihm erzählt, dass sie kein Ninja sei, sondern eine Muslima und dass manche muslimische Frauen ein Kopftuch tragen, so wie Mama und andere wieder so gekleidet sind. Und damit war das Thema auch durch. Obwohl ich glaube, dass er es etwas schade fand, dass sie kein Ninja war.«